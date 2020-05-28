‏راشد الماجد: زدت 4 كيلو في خدودي بسبب الحجر المنزلي! (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أحيا الفنان السعودي راشد الماجد حفلًا غنائيًا "أونلاين" من تنظيم شركة روتانا وتحت رعاية الهيئة العامة للترفيه بمناسبة الاحتفالات بعيد الفطر، والذي يأتي بالتزامن مع تواجد المواطنين في منازلهم جراء انتشار فيروس كورونا حيث يلتزمون بالحجر المنزلي.

وخلال الحفل الذي كان يتابعه مع الجمهور الإعلامي علي العلياني عبر هاشتاج "معيدين معاكم" والذي يعرض عبر منصة شاهد vip أجرى العلياني مقابلة مع الفنان راشد الماجد من منزله والذي تحدث عن يومياته مع الحجر المنزلي.

وكان للفنان راشد الماجد ردًا طريفًا في مقطع فيديو تداوله العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وهو يقول: "والله يا علي زدت 4 كيلو والمشكلة إن كلهم في خدودي ما بتطلع في مكان تاني".

وردّ علي العلياني على الماجد قائلًا: "دايم جميل ومتألق وبقول جوانب كتيرة عن راشد الماجد الله من خفة الدم والأخوة الصادقة والنيل وعدم نسيان الوفاء والكرم انت بيتك دايم مفتوح فشكرًا لك من الأعماق".

واستطرد "العلياني" قائلًا: "والناس حملوني أصدقاءك ومحبينك وجمهورك والناس اللي شافوك كلهم يحبونك ويشكرنك ويتمنولك السعادة والتقدم أكثر وأكثر وبعون الله نشوف قريبًا".

وانتشر أيضًا مقطع فيديو ظهر فيه أحد الراقصين من فرقة راشد الماجد وهو يتفاعل بشدة مع أحد أغاني الفنان، وأكد المغردون أنها لقطة طريفة وبدا أنهم كانوا يعرفون من يرقص حيث وصفوه بأنه أسطورة الرقص.

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وتفاعل الجمهور مع وسم تم تدشينه باسم #معيدين_مع_راشد_الماجد وتناقلوا من خلاله تغريدات عن تصريح راشد الماجد ومقاطع لأغانيه وأيضًا للراقص الذي ظهر معه في الفرقة، حتى أصبح الوسم بين قائمة الأكثر تداولًا وصعد للتريند السعودي سريعًا.

وقال مغرد يدعى عبدالرحمن تعليقًا على الوزن الزائد في خدود راشد الماجد: "لحد يجيب طاري الخدود بعده"، وأضافت أفنان قائلًة: "المزاج حالياً: #معيدين_مع_راشد_الماجد".

وكان سالم الهندي المدير التنفيذي لشركة روتانا قد كشف عن خريطة حفلات عيد الفطر، قائلًا إن كورونا أثرت بالسلب بشكل أكبر على عمل روتانا كون الاعتماد الأكبر يكون على الحفلات العامة، مبينًا أن هناك خطة بديلة للعمل عن طريقة مواقع التواصل إضافة إلى لقاء يومي مع أحد الفنانين.

وأكد أن روتانا ستنظم حفلات في موسم عيد الفطر "لايف" بحيث يغني الفنان من منزله، لافتًا إلى أن الحفل سيكون بوجود فرقة موسيقية مع المحافظة على التباعد مع تفاعل بين الجمهور والفنان من ناحية طلبات الأغاني على أن يحاول الفنان أن يلبي طلبات الجمهور.

وأوضح أن الحفلات ستكون على منصة "شاهد vip"، مشيرًا إلى أنه تأكد مشاركة 4 من الفنانين بتلك الحفلات وهم محمد عبده وراشد الماجد وماجد المهندس ونجوى كرم، مبينًا أن هذا سيكون بشكل مبدأي على أن تتواصل هذه الحفلات في الفترة المقبلة.