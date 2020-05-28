هكذا تصرف محمد رمضان بعد اتهامه بشراء تهنئة أنريكي أرسي

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعرض الفنان المصري محمد رمضان للسخرية من قِبل جمهوره بعدما قام بنشر مقطع فيديو ظهر به الفنان الإسباني إنريكي أرسي نجم مسلسل La casa de papel، وهو يهنئه بمناسبة عيد ميلاده.

وتم تداول الفيديو بشكل واسع بين محبين الفنان المصري ليؤكد العديد من المتابعين بعدها بساعات أن الفيديو يحمل لوغو لموقع "Starzly" وهو موقع يقوم على مبدأ أن الشخص يدفع مبلغا من المال مقابل الحصول على فيديو من نجم أو آخرين مهمين ليوجهوا رسالة في عيد ميلادك.

وبعدها أعاد رمضان نشر الفيديو مع تغيير التعليق وحذف لوغو الموقع وكتب على الفيديو أنه أرسل إليه من قبل صديقه redone، ثم حذف الفيديو مرة أخرى وأعاد نشره مع تغير التعليق كامل.

وقال متابعون إن رمضان يبدو وكأنه تورط وارتبك بالفعل من ردود الفعل التي جعلته يجري تعديلات على الفيديو، وأشار البعض إلى أن آرسي يتقاضى حوالي 100 دولار على الفيديو الواحد.

Advertisements

كما دافع عنه عدد من محبيه وأكدوا بأن نجمهم المفضل سوف يعود مرة أخرى ويوضح الأمر للجميع خاصة وأن هذه التهنئة وما تبعها من تداعيات أثارت الجدل وأصبحت حديث الجمهور.

يذكر أن رمضان قام بنشر الفيديو الذي يظهر به الفنان الاسباني وهو يوجه لها التهنئة بمناسبة عيد ميلاده الـ32، قائلاً " محمد رمضان أعلم أنك تعرفني.. وأعلم كذلك أنك تكرهني من La case de papel.. لكن أعلم أنك ممثل شامل من الطراز الأول وأفضل ممثل في العالم العربي لذلك أهنئك بعيد ميلادك وأتمنى أن أقابلك يوما ما".

ونشر رمضان مقطع الفيديو عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، ووصفه بالرسالة الجميلة التي وصلته من الممثل الإسباني، ليوجه له الشكر في النهاية قائلا "شكرا لك أخي".

وكان محمد رمضان قد احتفل بعيد ميلاده الـ 32 في 23 من شهر مايو الحالي، وجاء هذا الاحتفال في ظل النجاح الكبير الذي حققه مسلسله الأخير "البرنس" الذي عُرض في شهر رمضان واستطاع تحقيق مشاهدة جماهيرية عالية، وتفاعل معه الجمهور عبر منصات التواصل الاجتماعي.