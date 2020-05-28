الإعلامية أصالة كامل تنشر صورة بملابسها الداخلية بالخطأ.. تعتذر وتهدد

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة جريئة للإعلامية المصرية أصالة كامل، نشرتها على حسابها بموقع "إنستغرام" عن طريق الخطأ، فيما لم تدرك ما فعلته إلا بعد مرور بضعة دقائق ما مكّن بعض متابعيها من الاحتفاظ بها ونشرها.

وسريعًا، قامت أصالة بحذف الصورة التي ظهرت خلالها مرتدية "المايوه" في المنزل، وحاولت تدارك الموقف مبادرة بالاعتذار وتوضيح نشرها عن طريق الخطأ، بجانب عدم إدراكها لنشرها إلا بعد مرور 10 دقائق.

وهدّدت أصالة بمقاضاة من يتداول صورتها، ونشرت على خاصية "ستوري" بحسابها بموقع "إنستغرام"، قائلة: "متأسفة جدا عالصورة اللي نزلت بالغلط !!.. ما رح انجلط حسبي الله نزلت ۱۰ دقايق وانتبهت".

وتابعت "ناس ما عندها إحساس ولا ذوق نشروها.. ما اللي قاعد ينشر هيتحاسب قانونيا.. بليز منشنوني عالحسابات.. بعتذر اول مرة يحصل كدا وحسبي الله"، وبعدما انتشر هذا التعليق سارعت أصالة بحذفه أيضا.

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وانتشرت صورة الإعلامية أصالة كامل كالنار في الهشيم، وسط تعليقات منتقدة وأخرى ساخرة، ولم يهتموا بتهديد أصالة بمقاضاة من يتداولها.

وعلّق بعض المتابعين قائلين: "‏أصالة كامل منزله الصورة بالسناب وبعدين نزلتها انستقرام وقالت بالغلط ! لو كنتي منزلتها مكان واحد نقول بالغلط ياعمي تلعبين على مين إثارة جدل".

بينما دافع فريق آخر عنها بعد اعتذارها وتوضيحها أنها نشرت بالخطأ، وقال أحدهم: "أول مره الحق سالفة من البداية وأشوف الصور بالعادة اجي بعد ماحذفوا كل حاجة.. خلاص يا جماعة احذفوا صورة أصالة حرام عليكم بالغلط تقول".

وكانت الإعلامية المصرية أصالة كامل قد أثارت جدلًا واسعًا في وقت سابق بعدما تخلت عن شعرها الطويل وظهرت بلوك جديد، وانتقد البعض إطلالاتها التي اعتبرها البعض جريئة نوعاً ما وغير مناسبة وخصوصاً أن الأطفال يحبونها إثر تقديمها لبرامج الأطفال عبر قناة الـ MBC 3.