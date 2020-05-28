شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فؤاد يغنى "ابن بلد" و"حبيبى يا" فى حفل قناة الحياة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يذاع حاليا على قناة الحياة حفل النجم محمد فؤاد من حديقة الأزهر بارك من تنظيم الشركة المتحدة، وكانت أولى الفقرات للنجم الكبير محمد فؤاد أو فؤش كما يحب أن ينادونه، أغنية مواعدانى ثم أغنية أنا ابن بلد، وقدم عددا من أشهر أغنياته منها: الليل الهادى للفنان السودانى شرحبيل أحمد، وعبر عن سعادته بالموسيقى السودانية التى قال إنها ترقى إلى العالمية ثم غنى فؤش أصيل ثم "حبيبى يا".

وكانت آخر أعمال النجم محمد فؤاد فى عالم الدراما كان مسلسل "الضاهر" وشاركه البطولة الفنانة رغدة وفريال يوسف وحسن يوسف وتامر عبد المنعم ومادلين طبر وإنجى شرف وأحمد منير وأميرة هانى وسميرة محسن وعلاء زينهم وعمر حسن يوسف وعلاء مرسى ومظهر أبو النجا وصبرى عبد المنعم ودارين حداد وآخرون، من تأليف تامر عبد المنعم، وإخراج ياسر زايد.

وتدور أحداث العمل فى عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، حول ضابط شرطة يعيش بمنطقة الضاهر، ويحظى باحترام من حوله بسبب مساعدته لهم ومواقفه الطيبة معهم، حتى يرتبط بعلاقة حب مع فتاة يهودية، ويقع فى الكثير من المواقف خلال أحداث العمل.