شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سامى بعد إشادة أنغام بـ"البرنس": شكرا لصاحبة أجمل أحساس وصوت فى الدنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب المخرج محمد سامى عن سعادته بشهادة النجمة أنغام، وإشادتها بمسلسل البرنس، الذى عرض خلال موسم دراما رمضان 2020، مؤكدا أنها صاحبة أجمل إحساس وصوت فى الدنيا.





ونشر سامى، عبر حسابه على إنستجرام، مقطع فيديو للنجمة أنغام، خلال لقائها التلفزيونى على هامش حفلها الذى أقيم مساء أمس الثلاثاء، على مسرح الصوت والضوء بمنطقة الأهرامات بالجيزة، قالت فيه: "مسلسل البرنس سمعت عنه كلام عظيم جدا، بحب أعمال محمد سامى لأنه مخرج شاطر أوى وإحساسه عالى جدا، وعايزه أتفرج على محمد رمضان وأحمد زاهر وروجينا.. اللى مكسرين مصر السنادى"، ليرد سامى، قائلا: "شكرا لصاحبة أجمل أحساس وصوت فى الدنيا النجمة أنغام".

وكان حفل المطربة أنغام، الذى أقيم مساء أمس الثلاثاء، الذى أقيم على مسرح الصوت والضوء بمنطقة الأهرامات بالجيزة، الذى قدمته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عبر شاشة DMC، حقق نجاحا كبيرا وكان له صدا واسعا على السوشيال ميديا، حيث تصدر اسمها تريند موقع تويتر، عقب إحياء الحفل.

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وكتبت الفنانة أنغام عبر حسابها بموقع انستجرام، عقب نجاح حفلها الفنى:" ليلة من العمر بمذاق الفخر والعزة وأمنيات بالسلام والخير.. عيدكم مبارك من مصر".

يشار إلى أن النجمة أنغام قدمت باقة لجمهورها عدد من أغانيها الشهيرة، أبرزها: "بين البينين" و"اتجاه واحد" و"أكتب لك تعهد" و"عمرك معاك" و"سيدى وصالك" و"هدنة" "حالة خاصة جدا"، وغيرها من الأغانى الذى يعشقها جمهور أنغام فى مصر والوطن العربى.

وكان المخرج محمد سامى، صرح مؤخرا خلال استضافته فى برنامج مساء Dmc على قناة dmc ، إن مسلسل " البرنس" ليس أول تجربة كتابية له، حيث قدم من قبل ما يقرب من أربع أفلام وأخرج سبع مسلسلات، وكانت أول تجربة إخراجية له هى الوحيدة التى أخرجها دون التدخل فيما كتبه المؤلف، ولكن كل التجارب فيما بعد كانت فكرته ويستعين بمؤلف لصياغتها وكان هذا الموضوع مرهق جدا له كمخرج .

وأضاف سامى قائلا: " كتبت مسلسل البرنس فى شهرين ونصف فقط، ولم أبذل مجهودا كبيرا مثلما كنت أفعل من قبل، وكانت النتيجة مرضية بالنسبة لى، وانتهيت من الكتابة قبل بدء التصوير وهذا ما جعلنى أنتهى من التصوير خلال 69 يوم فقط، والسر فى نجاح المسلسل هو أن جميع الممثلين شطار جدا، وسر اختيارى لهذا الفريق كى أتحامى فيهم وكنت أرى دور كل شخص وأنا أكتبه على الورق".