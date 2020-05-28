شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. محمد فؤاد يبدأ حفل قناة الحياة بـ"موعدانى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ النجم محمد فؤاد حفله على قناة الحياة بأغنية "موعدانى" وهو الحفل الذى ‏تنظمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التى قدمت سهرات مميزة على ‏قنواتها حتى رابع أيام عيد الفطر المبارك، ويحيى حفل اليوم الأربعاء النجم ‏محمد فؤاد، ونجما التسعينيات علاء عبد الخالق وحنان من حديقة الأزهر.‏

من ناحية أخرى انتهى الفنان محمد فؤاد من تصوير فيديو كليب لإحدى ‏أغنياته الجديدة -لم يكشف عن اسمها بعد- فى محافظة الفيوم، ومن ‏المقرر طرحها قريبًا، ليعود من خلالها "فؤش" بعد سنوات من غيابه عن ‏تقديم أغان أو كليبات جديدة‎.‎

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وتعرضت أغنية "احترمتك" للفنان محمد فؤاد للتسريب على الكثير من ‏الصفحات غير الرسمية، ولم تكن هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها ألبوم ‏فؤاد الجديد، الذي يحمل عنوان "سلام" وكان من المقرر طرحه في الأسواق ‏سبتمبر 2018، إلى القرصنة، فقد تعرض من قبل لتسريب أغنية "سلام"، ‏وأغنية "استحملتني"، وأغنية "في حضنك"، وأغنية "وسوء تقدير‎"‎

وتعرضت أغنيات ألبوم "سلام" الذى شمل مقاطع من أغنيات "سلام، راضية ‏بحالى، سوء تقدير" ضمن 12 أغنية يستعد فؤاد لطرحها فى الألبوم، ولم ‏تتوقف التسريبات لمقاطع من أغنيات الألبوم بل وصلت لنشر أغنيات كاملة ‏من ضمنها "فى حضنك، وسوء تقدير‎".

جدير بالذكر أن آخر ألبوم لفؤاد أصدر عام 2010 تحت اسم "بين ‏إيديك"، ولم يحدد فؤاد إلى الآن موعد نهائي لطرح الألبوم الجديد، وقد طالب ‏جمهور فؤاد بسرعة طرحه للألبوم من خلال هاشتاج "ارجع يافؤاد ‏وحشتنا يافؤش‎."‎