بالصور – هيفاء وهبي تفيض جمالًا وتسرق الأنظار بإطلالة ساحرة

متابعة بتجــــــــرد: كشفت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي عن صور جديدة لها من أحدث جلسة تصوير عقدتها مؤخرًا.
وتألقت هيفاء وهبي في الصور بإطلالة أنيقة جدًا، حيث ظهرت بفستان مميّز بتصميمه من اللون الأزرق الفاتح، فبدت كعادتها بغاية الجمال والأنوثة.
وحصدت صور هيفاء وهبي آلاف الإعجابات (Likes) والتعليقات من محبّيها الذين أعربوا عن إعجابهم بإطلالتها الجديدة.
تجدر الإشارة إلى أن هيفاء وهبي انشغلت قبل انتشار فيروس كورونا بتصوير مشاهد مسلسلها الجديد “أسود فاتح” الذي تم تأجيل عرضه إلى وقت لاحق.
وكانت آخر أعمال هيفاء وهبي الغنائية أغنيتي “شاغلة كل الناس” و”تملي ناجحة”.
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