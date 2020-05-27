حاتم العراقي يطرب جمهور نوافذ وشرفات الشارقة بتوليفة غنائية

متابعة بتجـــــــــرد: بعذوبة الطرب الأصيل وبشجن الرافدين، أحيا الفنان حاتم العراقي ثاني الأمسيات الغنائية التي ينظمها مسرح المجاز في الشارقة، عن بُعد، احتفالاً بعيد الفطر السعيد، لينقل لجمهوره أجمل الأغاني عبر الهواء مباشرة في تغطية متكاملة تولّتها حسابات المسرح الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، التزاماً منه بالإجراءات الوقائية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وبإحساس لم يغب عن جمهوره منذ عقدين من الزمن، استهلّ الفنان العراقي حفله الذي حقق نحو 30 ألف مشاهدة عبر موقع فيسبوك برائعته «أحبكم» الأغنية التي جاءت عنواناً لألبومه الذي أطلقه عام 2001، ليواصل ابن بغداد الشجن ويتحف جمهوره الذي شهد الحفل من النوافذ والشرفات المحاذية للمسرح، ويشدو بأغاني «أحبك لو يقطعوني، أشهد يا زماني، ودكتوري».

وتوجه العراقي لمتابعي الحفل الذين سجلوا 5000 مشاهدة عبر موقع إنستغرام، و7000 عبر يوتيوب، بمعايدة خاصة قدم فيها أحدث أعماله العاطفية «أظل محبوب» التي أطلقها مع بداية العام الجديد بعذوبة وإحساس كبير، ليشدو بعدها موال «قضيت سنين عمري»، وألحقه بأغنيات «لو بيدي، فوق ارفع أيدك، ومهاجر».

وبين لحن وآخر واصل العراقي نظم إبداعاته الغنائية على مسامع الجمهور ليقدّم لهم أغنية «شطالعه اليوم»، ليلبي بعدها مطالبات الجماهير التي وصلت إلى مسامعه ويقدم «شعلومه»، واستهلها بموال «أحب همس الشفايف»، وأتبعه بموال «تمنيت عندك خلق»، ليتنقل بعدها بين توليفة من روائعه ضمّت: «وصلوا لحبيبي سلامي، يفز قلبي، وواحد يحب واحد».

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ولم يتوقف العراقي عن زيارة نوافذ المستمعين بصوته الشجي حيث غنّى رائعته «يا طير»، لينتقل بعدها لتقديم أغنية «أغلى أصدقائي»، وودع جمهوره بوصلة غنائية قدم فيها باقة من أجمل أغانيه تضمنت «واحد يحب واحد، خبروني عنه، وينك وينك، بالهم، وعاندي وسلم عليه».

إلى ذلك، سيكون الجمهور مساء اليوم على موعد مع الفنانة اللبنانية يارا، التي ستقدم خلال حفلها المنتظر باقة متنوعة من أجمل أغنياتها في حفل سيبث مباشرة على الحسابات الرسمية للمسرح عبر منصات التواصل الاجتماعي.