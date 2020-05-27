“نتفليكس” تعرض موسمًا أخيرًا من 13Reasons Why في يونيو

متابعة بتجـــــــــرد: بعد 3 مواسم مثيرة للاهتمام شابها جدال بشأن تأثيراها المحتمل على معدلات الانتحار بين المراهقين، يعود مسلسل 13Reasons Why (13 سبباً) الذي يذاع على شبكة «نتفليكس» في موسمه الأخير.
وأكدت نتفليكس أن الموسم النهائي سيعرض في الخامس من يونيو المقبل.
ويخشى المنتقدون أن المسلسل قد يؤدي إلى تقليد المراهقين لعمليات الانتحار المجسدة بشكل واضح في المسلسل وإنهاء حياتهم.
وكان خبراء الصحة العقلية قد أشاروا على زيادة بنسبة 28 % في معدل الانتحار في الولايات المتحدة بعد بث المسلسل عام 2017، ولهذا حذف صانعو العمل جزءاً ذا صلة بالموسم الأول والآن ينشرون تحذيرات للمشاهدين.
ويخشى المنتقدون أن المسلسل قد يؤدي إلى تقليد المراهقين لعمليات الانتحار المجسدة بشكل واضح في المسلسل وإنهاء حياتهم.
وكان خبراء الصحة العقلية قد أشاروا على زيادة بنسبة 28 % في معدل الانتحار في الولايات المتحدة بعد بث المسلسل عام 2017، ولهذا حذف صانعو العمل جزءاً ذا صلة بالموسم الأول والآن ينشرون تحذيرات للمشاهدين.
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