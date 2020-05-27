ديزني تقترح فتحًا جزئيًا لملاهي عالم وولت ديزني

متابعة بتجـــــــــرد: قال مسؤول تنفيذي من شركة وولت ديزني اليوم الأربعاء إن الشركة تأمل في استئناف العمل بملاهي وولت ديزني وورلد في أورلاندو بولاية فلوريدا يوم 11 يوليو.

وبحث جيم ماكفي نائب رئيس العمليات في منتجع وولت ديزني وورلد خططاً لبدء الفتح التدريجي لقطاعات مملكة السحر ومملكة الحيوان بالملاهي في اجتماع افتراضي مع اللجنة المكلفة بقضية الإنعاش الاقتصادي بمقاطعة أورانج بالولاية.

وتحتاج الشركة لموافقة من هذه اللجنة ومن حاكم الولاية قبل إعادة فتح الملاهي.

وأغلقت الشركة حدائق الملاهي التي تملكها على مستوى العالم من يناير للمساهمة في الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.