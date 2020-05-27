تامر حسني يطرح أغنية “ورد صناعي” لايف من حفل الأهرامات

متابعة بتجــــــــرد: طرح النجم المصري تامر حسني أغنية “ورد صناعي” بنسخة الغناء المباشر (لايف) من الحفل الذي أحياه على مسرح الصوت والضوء في الأهرامات بمناسبة عيد الفطر وعرضته شاشة ON TV.
الأغنية صدرت في ألبوم “عيش بشوقك”، وهي من كلمات تامر حسني وألحان محمد يحيى وتوزيع اماديو وانتاج شركة TH PRODUCTION.
وأغنية “ورد صناعي” من الأغاني الرومانسية التي حققت نجاحًا لافتًا لدى طرحها حيث حصدت عشرة ملايين مشاهدة عبر قناة تامر حسني الرسمية في موقغ “يوتيوب”.
جدير بالذكر أن ألبوم “عيش بشوقك” صدر في صيف 2018 وحقق أعلى مبيعات الموسيقى في الوطن العربي.
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