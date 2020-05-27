الوليد بن طلال يحتفل مع حفيداته الخمس.. فيديو يخطف قلوب المتابعين

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تفاعل الجمهور مع مقطع الفيديو الذي نشره الأمير الوليد بن طلال وظهر فيه برفقة حفيداته الخمس يشاركهن في بعض الألعاب خلال عيد الفطر.

وأطل الوليد بن طلال وهو يركب "السيكل" ويلعب كرة القدم مع إحدى حفيداته، ويجري وراء أخرى ويلهو معها، كما صوّر حفيداته وهن يؤدين صلاة العيد جماعة ثم تشاركن في لعبة الفريرة ومارسن السباحة وركوب الدراجات.

ووجه الجمهور التهاني والتبريكات للوليد بن طلال بمناسبة عيد الفطر، كما وجهوا دعوات الخير لحفيداته، مؤكدين بأنه لا يوجد شيء أغلى من الأبناء والأحفاد.

وكثيرًا ما يقوم الوليد بن طلال بنشر الصور ومقاطع الفيديو لحفيداته عندما يصطحبهن معه في رحلاته بالصحراء، وفي مناسبات عديدة، وظهر في إحدى المرات وهو يقدم مساعدات إلى المواطنين ويعلم حفيداته الصيد وسط مخيم في الصحراء.

وكتب الأمير على الفيديو: "ويك إند مع الأميرات الخمس سارا، جنى، مايا، دلال، نورا والزميلات والزملاء بالبر".

ويتناول المقطع الأنشطة المتنوعة التي مارستها حفيدات بن طلال خلال الرحلة، ومنها ركوب الخيل، والرماية بواسطة البندقية، والتزحلق داخل قلعة مطاطية منفوخة، وتناول حلوى المارشميلو المشوية على نار المخيم، ولعب الألعاب الرقمية بتقنية الذكاء الاصطناعي.

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كما شارك في وقت سابق صورتين خاصتين مع حفيداته، وغرد عبر حسابه على "تويتر": "حفيدتي مايا بنت خالد الوليد تساند أختها جنى بطريقتها الخاصة".

كما شارك الأمير الوليد بن طلال، عبر تويتر، صورة لحفيداته، وهن نائمات بجوار بعضهن بعضا، خلال إحدى النزهات البرية.

وقال الأمير الوليد في تعليقه على الصورة: "حفيداتي، بنات الأمير خالد الوليد، والأميرة ريم الوليد، بعد يوم طويل في نزهة برية".

وحظيت تلك الصورة بآلاف الردود والتعليقات، التي أشادت فيما وصفوه بطريقة الأمير الوليد في التعامل مع حفيداته الصغيرات، وطريقة تعامله بشكل عام مع المرأة.