شكرا لقرائتكم خبر عن بين مسرحية " كده أوكيه ونحب تانى ليه" 17 سنة تألق ونضج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حلت النجمة منى زكى ضيفة شرف الحلقة الأخيرة من مسلسل "ونحب تانى ليه"، للنجمة ياسمين عبد العزيز، حيث ظهرت فى المشهد الأخير من المسلسل فى فرح غالية "ياسمين عبد العزيز" ومراد "كريم فهمى"، وجسدت دور خطيبة عبد الله "شريف منير" طليق غالية، الذى ذهب لحضور فرحها وتهنئتها وعرفها بخطيبته أثناء تهنئته

ظهور منى زكي في المشهد الأخير من المسلسل، أعاد إلى الأذهان ظهور الثلاثي ياسمين ومنى وشريف سوياً في مسرحية "كده أوكيه"، عام 2003 مع أحمد السقا و هانى رمزى، وأنهم بعد 17 عاما على عرض المسرحية تجمعوا مرة أخرى الثلاثى و مازالوا يشعون تألقا و نضجاً كأن السنين لم تمر .

ومسلسل ونحب تانى ليه عرض على قناة ‪CBC‬، و‪CBC‬ دراما، خلال شهر رمضان تدور قصته حول غالية التى تتعرض لمشاكل مع زوجها المخرج المشهور - عبدالله - فينفصلان عن بعضهما، ثم تقابل مراد صدفة فى إحدى الحفلات ويعُجب بها فيحاول التقرب منها لكنها تخاف من خوض تجربة عاطفية فاشلة مرة أخرى.

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والمسلسل بطولة ياسمين عبد العزيز، شريف منير، سوسن بدر، كريم فهمى، شريف منير، تارا عماد، عماد رشاد، أحمد سعيد عبد الغنى، سمر مرسى، تأليف عمر ومحمود يس، إخراج مصطفى فكرى، ومن إنتاج شركة سينرجى للإنتاج