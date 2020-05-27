شكرا لقرائتكم خبر عن وصلة غزل بين أصالة ومحمد رحيم بعد تعاونهما فى أغنية جديدة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت النجمة السورية أصالة نصرى عن تعاونها فى أغنية جديدة مع الملحن محمد رحيم، مؤكدة أن الأغنية جعلتها ترقص وتبكى من الفرحة، وسوف تزين مسيرتها الفنية، ليغازلها رحيم قائلا: "أنا اللى بتشرف بصداقتك والعمل معاكى وفعلا الغنوة دى أنا كتبتها ولحنتها من كل قلبى.. يا حبيبتى يا صولا ربنا يخليكى ويزيدك من فضله".

وقالت أصالة عبر تويتر: "الأغنية جننتنى، خلّتنى أرقص وأفرح وأبكى بنفس الفيمتو ثانية، مبروك عليّى هالعمل الّلى أكيد حيزيّن مسيرتى.. والكلام الكلام ياخمّود مو معقول!!! كأنّه الّلى كتبه مجنون".

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ويرد رحيم: "يا حبيبتى يا صولا ربنا يخليكى ويزيدك من فضله، وأنا اللى بتشرف بصداقتك والعمل معاكى وفعلا الغنوة دى أنا كتبتها ولحنتها من كل قلبى، وراحت للى أعطيتها من روحها وقلبها وإحساسها ما يصعب شرحه ولا وصفه، وأنا كمان الغنوة دى هتزين وتشرف مسيرتى ومبروك عليا أنا إبداعك".





وكان محمد رحيم أعلن أمس، عبر حسابه على تويتر، عن عودة التعاون مع أصالة، بعد فترة غياب، قائلا: "عودة بقوة بعد 60 دقيقة حياة ومنازل وحبة ظروف، مع الفنانة والإنسانة اللى بعشقها وبعشق روحها وفنها فى عمل جديد إن شاء الله، وبجد كلنا طايرين باللى حصل، أصالة روح بتغنى من السما، وإن شاء الله بنوعدكوا بمفاجأة كبيرة، كمية الفن اللى طلع منك كان مرعب".





من ناحية أخرى، حرصت النجمة أصالة، على توجيه رسالة لتوأمها على وآدم، بالتزامن مع احتفالها بمناسبة عيد ميلادهما التاسع، الذى احتفلا به بالأمس، خلال أجواء عائلية، وقد نشرت أصالة صورتها وهى تتوسط توأمها من خلال حسابها على موقع إنستجرام، وعلقت على الصورة: "كل سنة وانتوا سالمين يا أغلى ما عندي.. اليوم عمرى وروحى بيصيروا تسع سنين.. أجمل هدية من رب العالمين.. الله يحفظهم ويحفظ ولاد الناس الطيبين".