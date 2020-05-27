شكرا لقرائتكم خبر عن من أمام لوحة الرسم.. عمرو سعد يشارك متابعيه صورة جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك النجم عمرو سعد متابعيه وجمهوره عبر السوشيال ميديا، وتحديداً موقع إنستجرام بصورة جديدة ظهر فيها وهو يجلس أمام لوحة رسم، وعلق سعد على الصورة: "اختار ألوانك بنفسك".

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وكان عمرو سعد شارك خلال مارثون دراما رمضان الماضي كضيف شرف خلال حلقة من مسلسل "الاختيار"، نال عنها ردود فعل إيجابية للغاية، وذلك بعدما تصدر اسمه التريند بمجرد ظهوره فى أحداث إحدى الحلقات مع النجم أمير كرارة، حيث لعب دور ضابط شارك المنسي عملية بهدف القبض على قناص يعمل مع العناصر التكفيرية.



عمرو سعد

وسبق وكشف عمرو سعد، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" عن كواليس المشاركة خلال المسلسل حين أكد بأنه لم يتردد لحظة فى مشاركته كضيف شرف بمسلسل الاختيار، حيث اعتبر هذا الأمر بمثابة واجبا وطنيا، مؤكدا أن العمل يحمل رسائل شديدة الأهمية والتأثير، خصوصا أنه يحكى عن واقع مجتمعى حدث بالفعل.

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد ومها نصار وضياء عبدالخالق وإنعام سالوسة ومحمود حافظ، ومن تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، ومن إنتاج شركة سينرجى تامر مرسي.