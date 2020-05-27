شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مسلسلات تستعد للعودة لاستكمال التصوير بعد توقف قبل شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد عدد من المسلسلات للعودة الى التصوير مرة أخرى خلال الأيام المقبلة لاستكمال ما تبقى فيها من أحداث، لاسيما أن هذه الأعمال كان يتم تصويرها قبل شهر رمضان الماضى وتوقفت بسبب الاجراءات الوقائية ضد انتشار فيروس كورونا، إضافة إلى الاكتفاء بعرض عدد معين من حلقاتها، على أن يتم عرض المتبقى منها خلال الفترة المقبلة.

أول هذه المسلسلات "قوت القلوب" للنجمة ماجدة زكى، والذى كان يتم تصويره ففى الفترة الماضة، وعرض منه أول 25 حلقة على قناة الحياة قبل حلول شهر رمضان، وتوقف تصوير المشاهد الأخيرة منه بسبب "كورونا" ومن المقرر استكمال المشاهد المتبقية خلال الأسابيع القليلة المقبلة وعرض النصف الثانى من الحلقات.

"قوت القلوب" ينتمى لنوعية أعمال الـ 50 حلقة وبطولة ماجدة زكى، خالد زكى، سهر الصايغ، رانيا فريد شوقى، محمد أنور، إسلام جمال، عمرو صحصاح، مصطفى درويش، فراس سعيد، نورهان، ديانا هشام، سمر علام، إفرام محمد، وهو من إنتاج شركة سينرجى، تأليف محمد الحناوى، وإخراج مجدى أبو عميرة.

مسلسل "إلا أنا" أيضاَ يستعد صناعه لاستكمال تصويره خلال الأسابيع القليلة المقبلة، حيث يعتمد العمل على 6 حكايات منفصلة كل واحدة فى 10 حلقات بأبطال ومؤلف ومخرج مختلفة، وتم تصوير وعرض أول حكايين من العمل على قناة dmc قبل شهر رمضان وهما "بنات موسى" بطولة وفاء عامر وإخراج محمد أسامة، و"سنين وعدت" بطولة أروى جودة وإخراج أحمد شفيق.

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مسلسل "إلا أنا" قصة يسرى الفخراني، تدور أحداثه في 60 حلقة، ويتبقى 4 حكايات سيتم تصويرهم وعرضهم خلال الفترة المقبلة وهم "أمر شخصى" بطولة شيرى عادل وإخراج محمود كامل، و"أمل حياتى" بطولة حنان مطاوع" وإخراج أحمد حسن، و"ضى القمر" بطولة كندة علوش وإخراج مريم أحمدى، و"لازم أعيش" بطولة جميلة عوض وإخراج مريم أحمدى.

هذا بالاضافة إلى مسلسل "حكايات بنات" الذى تم تصوير وعرض الجزء الرابع منه قبل حلول شهر رمضان المنصرم، وكانت الخطة تصوير الجزء الخامس بعد الرابع مباشرة ولكن قرر صناعه التوقف بسبب الاجراءات الوقائية ضد انتشار فيروس كورونا، على أن يعود تصوير الجزء الخامس مرة أخرى خلال الأسابيع المقبلة بسبب الارتباط بعرضه على قناة ON.

مسلسل "حكايات بنات" الجزئين الرابع والخامس تأليف ماريان هانى ونهال سماحة، وأشرف على الكتابة الناقد أحمد شوقى وإخراج مصطفى أبو سيف وبطولة ميرنا نور الدين وهند عبد الحليم وهاجر أحمد وأسماء جلال وأحمد كرارة وحازم إيهاب وخالد منصور وليلى حسين ومحمد ابراهيم يسرى وعدد آخرين من الفنانين الشباب.