صور وفيديو| بعد الهجوم عليه بسبب معايدة نجم "لا كاسا دي بابيل".. رمضان ينشر فيديو جديدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

نشر الفنان محمد رمضان فيديو جديدًا للفنان الإسباني Enrique Arce، الشهير بدور بـ"Arturo Román"؛ ليوضح حقيقة العلاقة بينهما، بعد أن ترددت أنباء على أن معايدة النجم الإسباني لرمضان بعيد ميلاده مدفوعة الأجر من خلال تطبيق معروف بتقديم هذه الخدمة.

وقال النجم الإسباني في الفيديو الجديد إن النجم المغربي ريدوان أبلغه بحالة الجدل الذي أثارها الفيديو الأول، وطلب منى مراسلتك بشكل خاص عبر إنستجرام، وأتمنى أن نتقابل قريبًا، ثم قال له بالعربية: "عيد مبارك".

وعلق رمضان على الفيديو: "شكرًا صديقي"، موضحًا أنهما سيعملان مع بعضهما قريبا.

وجاء هذا الفيديو رسالة التوضيح التي قام بها ريدوان لبرنامج "إي تي بالعربي"، والذي قال فيها إن المعايدة التي قام بها النجم الإسباني لرمضان غير مدفوعة بالمرة، وأنه هو من طلب منه إرسال هذه الرسالة إلى رمضان، وأكد أن الفنان الإسباني كان سعيدًا جدًا بذلك. Advertisements

وكان هجوم قد طال الفنان محمد رمضان بعدما نشر فيديو تهنئة من الفنان الإسباني Enrique Arce، بمناسبة عيد ميلاد الأول، عبر حسابه على إنستجرام.

وأبدى رمضان سعادته بالفيديو، ووجه له الشكر على رسالته.

وظهر في الفيديو أنه مصور عبر تطبيق "ستارزلي - Starzly‏"، وهو تطبيق خاص بالمعايدات التي يرسلها المشاهير العالم إلى الآخرين، مقابل رسوم مدفوعة، ما دفع الكثيرون لانتقاد رمضان.

وأظهر التطبيق، حسب الموقع الرسمي، أن الفيديو الذي نشره محمد رمضان يدفع مقابلاً له حوالي 1500 جنيه.

ويشارك في التطبيق الفنانة إيمي طلعت زكريا، والفيديو مقابل 320 جنيها تقريبًا، والفنانة بدرية طلبة مقابل 700 جنيه تقريبا.