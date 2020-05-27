عمرو محمود ياسين عن والده: "دايما في ضهري"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -هاني صابر : حرص الفنان عمرو محمود ياسين، على توجيه رسالة لوالده، موجها الدعاء له بالصحة. ونشر عمرو ياسين صورة له مع والده عبر حسابه على انستجرام، وعلق: "أبويا دايما في ضهري.. ربنا يديله الصحة". يذكر أن، عمرو محمود ياسين شارك في دراما رمضان المنقضي من خلال تأليفه لمسلسل "ونحب تاني ليه" بطولة ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي وشريف منير وعدد من الفنانين.

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