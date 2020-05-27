بينها "سمكة وصنارة".. تعرف على أبرز أفلام سهرة الليلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي

تعرض عدد من القنوات الفضائية، اليوم الأربعاء، الموافق رابع أيام عيد الفطر المبارك، باقة متنوعة من الأفلام المصرية، كنوع من الترفيه على المواطنين ضمن احتفالات العيد.

ونستعرض في السطور التالية أبرز أفلام السهرة اليوم:

"الحياة"

تعرض قناة الحياة، فيلم "ابن القنصل"، في تمام الساعة الثامنة مساءً، الفيلم من إنتاج 2010، بطولة أحمد السقا، خالد صالح، غادة عادل، ومن إخراج عمرو عرفة.

"روتانا سينما"

وتعرض قناة روتانا سينما فيلم "سمكة وصنارة"، في تمام الساعة التاسعة مساءً، إنتاج عام 2018، بطولة كريم قاسم؛ أمير صلاح، رحمة حسن، ميس حمدان، أيمن قنديل، إخراج طارق عبد المعطي، الفيلم مقتبس عن الفيلم الأرجنتيني nueve reinas.

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كما تعرض القناة في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً فيلم "خليك في حالك"، إنتاج عام 2007، بطولة أحمد عيد ومن إخراج أيمن مكرم.

"إم بي سي مصر"

وفي تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً، تعرض قناة "إم بي سي مصر"، فيلم "محترم إلا ربع"، بطولة محمد رجب، روجينا، لاميتا فرنجية، إنتاج السبكي.

"روتانا كلاسيك"

وتعرض قناة "روتانا كلاسيك"، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً فيلم "7 أيام في الجنة"، إنتاج عام 1968، بطولة نجاة الصغيرة، حسن يوسف، إخراج فطين عبدالوهاب.

"روتانا خليجية"

وتعرض قناة "روتانا خليجية" في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً فيلم "كدة رضا"، إنتاج عام 2007، بطولة أحمد حلمي، منة شلبي، خالد الصاوي، لطفي لبيب، إخراج أحمد نادر جلال.