فيديو| سمية الخشاب تغني بالعراقية: "من أكتر الأغاني اللي بحبها"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-هاني صابر :
قالت الفنانة سمية الخشاب، ان أغنية "سر الحياة" من أكتر الأغاني التي تحبها.
ونشرت سمية، فيديو لها وهى تغني عبر حسابها على انستجرام، وعلقت : "سر الحياة..من أكتر الأغاني اللي بحبها.. تفائلوا يا حبايب قلبي، ان شاء الله الفرج قريب".
أغنية “سر الحياة” للفنانة العراقية أصيل هميم، ومن كلمات آدم والحان أزهر حداد وانتاج شركة انغامي اورجينال.
كما شاركت الفنانة سمية الخشاب، جمهورها بفيديو لها عبر حسابها على إنستجرام و تطبيق تيك توك، وهى ترقص وتشارك فى تحدى الأكتاف.
ومن المقرر أن تظهر سمية الخشاب، لايف أمام جمهورها عبر حسابها على إنستجرام في العاشرة من مساء الليلة.
يذكر أن، آخر أعمال سمية الخشاب، كليب أغنية "عربيّة أنا" الذي تمّ تصويره تحت إدارة المخرجة اللبنانية رندلى قديح، ويُعَد هذا التعاون الثانى بينهما بعد كليب "يا مسكين".
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