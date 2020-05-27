ميرنا وليد - بيروت - تحيي الفنانة اللبنانية ​نجوى كرم​ حفلاً فنياً لمناسبة ​عيد الفطر​ السعيد ولكن بطريقة مختلفة هذه السنة بسبب أزمة انتشار ​فيروس كورونا​ ، وستطل حصرياً عبر "​شاهد VIP​" للفيديو حسب الطلب.

وسيقام الحفل غداّ في 28 ايار/ مايو وتختتم به نجوى كرم حفلات عيد الفطر التي شارك فيها الفنانون :​محمد عبده​، راشد الماجد، وماجد المهندس، وستطل نجوى بشكل مباشر من خلال التطبيق لتعايد جمهورها وتقدم لهم باقة من اجمل أغنياتها ويأتي ضمن فعاليات عيدنا فيكم التي تنظمها ​شركة روتانا​ طوال فترة عيد الفطر.

ولهذه الغاية تحدثت نجوى كرم عن تفاصيل حفلها المنتظر في لقاء إذاعي عبر روتانا أف أم.

وعلق الشاعر ​نزار فرنسيس​ في صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي وكتب لـ نجوى :"ناطرينك بكرا على شاهد VIP تطلّي علينا ونرجع نتأكّد بوجودك انو الدني بعدا بألف خير.."، لتعلق نجوى :"أنا ناطرة حتى متل العادة قلبك يللي ب مية قلب يكون مرافقني".



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كانت هذه تفاصيل خبر نجوى كرم تروي تفاصيل حفلها المباشر غداً عبر منصة شاهد VIP-بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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