ميرنا وليد - بيروت - تتواجد الممثلة المصري ​ياسمين صبري​ حاليا في الجونة لقضاء اجازة عيد الفطر المبارك هناك بصحبة زوجها رجل الاعمال ​أحمد أبو هشيمة​، حيث تعد هذه الزيارة الثانية لهما لمدينة الجونة الساحلية منذ زواجهما.

وقضت ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة أسبوعين كاملين فى الجونة خلال شهر رمضان المنصرم، بعد زواجهما لاسيما وان أبو هشيمة يمتلك فيلا هناك ويتردد عليها لفترات كثيرة خلال فصل الصيف اضافة الى أن ياسمين من محبي البحر بشكل عام فلذلك اختارت التواجد في الجونة.

وقدمت ياسمين صبري اخر اعمالها في رمضان المنصرم وهو مسلسل "فرصة تانية"، معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل ، وبطولة، أحمد مجدي، أيتن عامر، هبة مجدي، دياب، إدوارد، محمود البزاوي، هبة عبد الغني، سارة الشامي، محمد أبو داود، أحمد الشامي، نهال عنبر، عمرالشناوي، محمد جمعة.

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كانت هذه تفاصيل خبر خاص -"الفن" يكشف سر تواجد ياسمين صبري الدائم في الجونة بعد زواجها من أبو هشيمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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