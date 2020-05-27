جوني ديب يحتفل على طريقته بعيد ميلاد ابنته ليلي روز الـ21-بالصور

ميرنا وليد - بيروت - يصادف اليوم 27 أيار/مايو عيد ميلاد ​ليلي روز​ ابنة النجم العالمي الشهير ​جوني ديب​ من المغنية الفرنسية ​فانيسا بارادي​.

ونشر ديب للمناسبة في صفحته الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور تظهره برفقتها في عدة مناسبات وبعضها حين كانت لا تزال طفلة وعلق عليها :"عيد ميلاد سعيد عزيزتي".

إشارة إلى أن ليلي روز هي ممثلة وعارضة أزياء فرنسية أمريكية ولدت في (27 مايو/أيار 1999) في باريس، بدأت مسيرتها في عرض الأزياء ثم انخرطت في التمثيل من خلال فيلم (تاسك) رغم صغر سنها، اختيرت لتكون سفيرة لماركة شانيل ويتابعها أكثر من 3 ملايين و700 ألف شخص في صفحتها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

من ناحية أخرى كانت مجلة "فوغ" نشرت صورا للفنانة الأمريكية خلال تجوالها في شوارع العاصمة الفرنسية "باريس"، حيث كانت ترتدي جينزا فضفاضا يتميز ‏بخصر منحفض وجيوب كبيرة على الجانبين مع قميص أبيض اللون، وفي وقت سابق، أشارت مجلة US Weekly أن كلاً من ليلي روز ديب والممثل الأميريكي تيموثي شالامي Timothée Chalamet قد انهيا علاقتهما.

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