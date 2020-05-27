حفيدة رجاء الجداوي توجه رسالة مؤثرة لجدتها بعد إصابتها بفيروس كورونا-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - بعد إصابتها ب​فيروس كورونا​، خرجت للمرة الأولى إلى العلن حفيدة الممثلة المصرية ​رجاء الجداوي​ ​روضة هندي​ إذ بعثت لها رسالة مؤثرة تضمنت الدعاء لها بالشفاء وكذلك كلمات الدعم التي أرادت من خلالها رفع معنوياتها في مواجهة هذا المرض.

ونشرت روضة صورتين قديمتين بدت فيهما وهي كفلة برفقة جدها وأرفقتهما بتعليق جاء فيه :"ربنا كبير يا روضة ماتخافيش"، وهي الكلمات التي قالتها جدتها لها، لتكمل تعليقها على الصورة التي نشرتها معها، "بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم"

وأضافت: "اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلا وبرحمتك التي وسعت كلّ شيء، أن تمنّ عليها بالشفاء العاجل، وألّا تدع فيها جرحا إلّا داويته، ولا ألماً إلا سكنته، ولا مرضاً إلا شفيته، وألبسها ثوب الصحة والعافية عاجلاً غير آجل، وشافها عافها واعف عنا، واشملها بعطفك ومغفرتك، تولها برحمتك يا أرحم الراحمين يا شافي يا عافي يا مجيب الدعوات يا رب".