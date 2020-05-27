يوسف شمعون يطرح وصلة موشحات بمناسبة عيد الفطر.. بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - طرح الفنان السوري ​يوسف شمعون​ وصلة موشحات، جمع فيها موشحي "لما بدا يتثنى" و"ملا الكاسات"، بطريقة حديثة ومعاصرة، إعداد موسيقي الفنان نهاد نجار، وقد لاقت تفاعلاً كبيراً بين الجمهور، وبالأخص من الجالية العربية في الولايات المتحدة الأميركية.

هذا العمل هو الثاني، الذي يقدمه الفنان يوسف شمعون خلال شهر، فقد سبق له وأن طرح "إبتهال ديني" بمناسبة شهر رمضان المبارك، وأبرز ما تميّز به هذا الإبتهال أنه باللغة العربية والسريانية.

يُذكر أن من أعمال شمعون أغنية "خايف"، من كلمات صفوح شغالة، ألحان نهاد نجار، توزيع شيرو منان.

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