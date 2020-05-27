تراند اليوم : لما تبقى جاهل معاك فلوس – تعمل زي محمد رمضان وتشتري معايدة من نجم عالمي

احتفل جمهور محمد رمضان بتهنئة رائعة من الممثل الإسباني إنريكي أرسى، بطل المسلسل الشهير La case de papel، الذي بعث برسالة تهنئة للنجم محمد رمضان بمناسبة عيد ميلاده، الذي احتفل منذ أيام قليلة، ونشر رمضان عبر حسابه بموقع “انستجرام”، رسالة بالفيديو منه، يقول بها :” محمد رمضان أدري أنك تعرفني و أعلم أنك ممثل شامل وأفضل ممثل في العالم العربي و أهنئك بعيد ميلادك وأتمنى أن أقابلك يوما يوما وأن أعمل معك مستقبلا”.، كما قام بغناء جزء من الأغنية الشهيرة بيلا تشاو.

وعلق رمضان علي الفيديو قائلا :” رساله جميلة من الممثل انريكي ارسى اللي لعب دور ارتورو رومان في المسلسل العالمي money heist .. شكرا يا صديقى”.

اللي يشوف الرسالة دي يفتخر ان رمضان ما شاء الله بقى مشهور والنجوم العالميين عارفينوا بالاسم والعنوان …. وبيتمنوا يشتغلوا معاه او يمضي لهم على الاتوجراف.

لكن هذا سيحدث فقط لو كنت جاهلا مثل محمد رمضان .. ولا تعلم أن موقع starzly المطبوع شعاره على رسالة الفيديو هو موقع لشراء المعايدات من النجوم العالميين.

بمعني أدق أن نمبر وان … اللي معاه قرش محيره مش عارف يعمل بيه ايه، والنرجسية قتلته من زمان، قرر انه يدفع فلوس عشان فنان عالمي يقول كل سنة وانت طيب يا رمضان … شوفتوا تفاهة اكتر من كده.

المبكي في الموضوع أن كبرى المواقع ” التي تحترف التطبيل لرمضان عمال على بطال ” سارت خلفه دون ان تدرك الخدعة الموجوده فى الامر…. ومحسوبين صحفيين … يا 100 خسارة

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بعد هذا الموقف .. لكم أن تتوقعوا كيف أصبح رمضان نمبر وان .. فى المشاهدات وفي اللايكات .. وفى المتابعات ..

كله بالفلوس يا امبر وان