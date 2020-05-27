بعد رجاء الجداوي.. هل أصيب احمد حلمي ومني زكي بكورونا ؟

حالة من الجدل الشديد اثيرت خلال الايام الماضية عقب الاعلان عن تعرض مساعدة الفنانة مني زكي للاصابة بفيروس كورونا المستجد، وتردد ان الفنانه مني ز كي وزوجها الفنان احمد حلمي من الممكن ان يكونوا تعرضوا للعدوى من هذه السيدة المخالطة لهم.

وزاد من القلق من هذا الامر بعد ان تم تأجيل العمل الفني الذي النت تستعد لبطولته مني زكي وزادت الكثير من الشائعات حول اصابتها هي وزوجها احمد حلمي بفيروس كورونا وخضوعهم للحجر المنزلي.

Advertisements

اقرئي ايضا : ياسمين صبري تقتحم السينما ببطولة مطلقة..هل ينتج ابو هشيمة الفيلم؟



ولكن ردت الفنانة مني زكي علي هذه الشائعات واكدت إنها تستعد لاستئناف تصوير مسلسلها الجديد تقاطع طرق الذي ستعود من خلاله للدراما مجددا بعد غياب دام 4 سنوات، ومن المقرر أن يشارك في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم الفن من بينهم محمد ممدوح وسيد رجب ومحمد فراج ومن إخراج تامي محسن، ومن المفترض ان تبدأ إستئناق تصوير المشاهد خلال الأسابيع المقبلة .

وفاجئت الفنانة مني زكي جمهورها ومحبيها خلال الأيام الماضية بالظهرو في اخر حلقات مسلسل ونحب تاني ليه الذي قام ببطولته ياسمين عبدالعزيز وشريف منير وكريم فهمي ومجموعة كبيرة من نجوم الفن .