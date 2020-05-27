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شاركت الفنانة نيللي كريم جمهورها ومحبيها عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الفيديو والصور إنستقرام، بمجموعة من الصور نشرتها عبر خاصية الاستوري، ظهرت من خلالها مع أبنتها علي متن أحد اليخوت البحرية، حيث تقضي اجازة الصيف مع أبنتها .
وظهرت نيللي كريم في الصور مع أبنتها ومع الكلب الخاص بها، وتفاعل الكثيرين من محبي نيللي كريم مع الصور وقاموا بنشرها عبر حساباتهم الرسمية وكانت اغلب التعليقات علي الصورة حول التشابه الكبير بين نيللي كريم وأبنتها.
يشار إلي ان الفنانة نيللي كريم قد خاضت الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل ب 100 وش الذي شاركت في بطولته بجانب مجموعة كبيرة من نجوم الفن من بينهم أسر ياسين وشريف دسوقي وسلوي محمد علي واسلام ابراهيم وعلا رشدي ومن تأليف عمرو الدالي وإخراج كاملة أبو ذكري ودارت أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي حول أحد العصابات التي تقوم بعمليات نصب من أجل الحصول علي أكبر قد ممكن من المال، وقد أستطاعوا أن يحققوا نجاحا كبيرا للغاية من خلال هذا العمل حتي ان الكثيرين من متابعيه طالبوا شركة العدل جروب وهي الشركة المنتجة بعمل جزء جديد من العمل الموسم الرمضاني المقبل .
كانت هذه تفاصيل خبر نيللي كريم تخطف الانظار بهذه الصورة مع ابنتها ..هل تشبهها؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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