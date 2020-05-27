ياسمين صبري تقتحم السينما ببطولة مطلقة..هل ينتج ابو هشيمة الفيلم؟

أعلنت الفنانة ياسمين صبري أن خطوتها المقبلة في الفن ستكون من خلال السينما، وذلك بعد أن انشغلت خلال الفترات الماضية بالأعمال الدرامية التي حققت من خلالهل نجاحا كبيرا.

وأشارت ياسمين صبري في تصريحات صحفية إنها تلقت خلال الفترة الماضية عدة عروض سينمائية ولكنها لم تستقر علي أي منهم حتي الان، ومازالت حتي النا تقوم بقرأة عدد من الأعمال المعروضه عليها، ومن المقرر أن تتعاقد علي العمل الذي ستستقر عليه عقب أنتهاء أزمة فيروس كورونا، وانه من الممكن أن تبدأ في تصوير العمل بعد انتهاء فترة أجازة الصيف. وأكد البعض أنه قد يكون زوج أحمد ابو هشيمة هو منتج العمل السينمائي الجديد.

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يشار إلي ان أخر أعمال الفنانة ياسمين صبري كان مسلسل فرصة تانية الذي خاضت به الموسم الرمضاني الماضي بجانب مجموعة كبيرة من نجوم الدراما من بينهم الفنان محمود البزاوي وأحمد مجدي ونهال عنبر وهبة مجدي وأيتن عامر وأشرف زكي وعمر الشناوي وهبة عبدالغني وغيرهم الكثيرين من النجوم الشباب، ومن إخراج مرقس عادل وقد أستطاعوا من خلاله أن يحققوا نجاحا ملحوظا .

وكان أخر أعمال ياسمين صبري السينمائية فيلم ليلة هنا وسرور مع الفنان محمد عادل إمام وشارك في بطولته النجم الراحل فاروق الفيشاوي ومحمد سلام ورحاب الجمل وبيومي فؤاد ومن إخراج حسين المنباوي .

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