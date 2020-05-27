محمد امام يسخر من ترجمة نتفليكس لمسرحية والده «شاهد ماشفش حاجة»

عَرضت منصة «نتفليكس» مسرحية «شاهد ماشفش حاجة» للزعيم عادل إمام بالتزامن مع عيد الفطر المبارك.
وترجمت «نتفليكس» المسرحية للعديد من اللغات أبرزها الإنجليزية، وهو ما دفع الفنان محمد إمام للتعليق من خلال نشره صورة من أحد المشاهد الكوميدية التي تم ترجمتها، وتحديداً «القرع لما استوى قال للخيار يا لوبيا»، والتي ترجمت بطريقة غريبة، وذلك من خلال حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة تويتر.
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يُذكر أن شبكة نتفليكس بدأت عرض جميع المسرحيات المصرية القديمة من 21 مايو الجاري بالتزامن مع حلول عيد الفطر المبارك، أبرزها: «العيال كبرت، مدرسة المشاغبين، سك على بناتك، ريا وسكينة، شاهد ما شفش حاجة، المتزوجون، والواد سيد الشغال».
ومن ناحية أخرى فجَّر الفنان محمد إمام مفاجأة لجمهوره بمناسبة عيد الفطر، ونشر عبر حسابه على إنستجرام صورة له وكتب: «بمناسبة العيد، فيلم لص بغداد حالياً على مواقع الأفلام». وهو ما جعله يتصدر محركات بحث جوجل.
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