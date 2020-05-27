عمرو دياب ودينا الشربيني يخضعان لاختبار كورونا وهذه هي النتيجة

خضع مؤخراً الفنان عمرو دياب والفنانة دينا الشربيني لاختبارات فيروس كورونا، بعدما خالطت دينا الفنانة رجاء الجداوي بكواليس تصوير مسلسل «لعبة النسيان».

وقال مصدر مقرب من الهضبة إنه قرر إجراء الاختبار على نفقته الخاصة وبأحد المستشفيات الخاصة؛ فور علمه بخبر إصابة الفنانة رجاء الجداوي.

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وأضاف المصدر أن عمرو دياب ودينا الشربيني لم تظهر عليهما أعراض الإصابة بالفيروس، لكن أراد الهضبة أن يطمئن على حالته الصحية؛ خاصة أنه من الأشخاص الذين يهتمون بشكل كبير بحالتهم الصحية.

وأوضح أن نتيجة الاختبارات خرجت أمس الثلاثاء، وجاءت سلبية، له وللفنانة دينا الشربيني، كما أنه كان قد اتخذ قراراً بعزل نفسه والبقاء في المنزل طوال هذه الفترة.

