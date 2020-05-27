حالة نفسية شديدة يعاني منها الفنان علي ربيع خلال هذه الأيام، بعد انتهاء تصوير مسلسل «عمر ودياب» الذي يقوم ببطولته مع الفنان مصطفى خاطر، حيث يتواجد علي حالياً بالمنزل منذ أكثر من أسبوعين، وهذا ما تسبب له في حالة نفسية صعبة، خاصة أنه لم يعتد على البقاء في المنزل طوال الوقت.
وقال علي في تصريحات خاصة للجميلة: إنه لم يكن يتمنى أن يعيش في الزمن الذي يبتلي الله البشر بالوباء، لأنه يعلم أن أشر الناس هم من يصيبهم الوباء.
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وأضاف ربيع أن فيروس كورونا هو دليل على غضب الله، لذلك فالأمر له تأثير نفسي سلبي بدرجة كبيرة عليَّ.
وتمنى علي ربيع أن يزيل الله هذه الغمة وأن تعود الحياة إلى سابقها مرة أخرى، وأن يعيش حياته الطبيعية من جديد.
كانت هذه تفاصيل خبر علي ربيع: مكنتش عايز أعيش في زمن الكورونا وأعاني من الاكتئاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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