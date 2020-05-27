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علقت النجمة أنغام عبر حسابها الشخصي على موقع الصور الشهير «إنستجرام»، على حفلها مساء أمس الثلاثاء، ثالث أيام عيد الفطر المبارك، والذي أقيم بمسرح الصوت والضوء بمنطقة أهرامات الجيزة، وعُرض على قناة dmc.
ونشرت أنغام صورة من الحفل معلقة عليها: «ليلة من العمر بمذاق الفخر والعزة والأمنيات بالسلام والخير، عيدكم مبارك من مصر».
وأحيت أنغام حفلاً غنائياً أمسِ الثلاثاء، قدمت خلاله باقةً مميزة وكوكبة من أروع أغانيها لجمهورها.
وكان النجم تامر حسني قد أحيا أولى حفلات عيد الفطر المبارك على مسرح الصوت والضوء، يوم الأحد الماضي أول أيام العيد، وأذيع على قناة ON.
كانت هذه تفاصيل خبر انغام عن حفلها بالأهرامات: ليلة من العمر بمذاق الفخر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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