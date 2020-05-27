احمد العوضي: تعمدت إعلان زواجي من ياسمين عبد العزيز في هذا الوقت، لهذا السبب

قال الفنان أحمد العوضي إنه تعمد إعلان زواجه من الفنانة ياسمين عبدالعزيز بالتزامن مع نجاح شخصيته في دور هشام عشماوي بمسلسل الاختيار.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «التاسعة» تقديم الإعلامي وائل الإبراشي المذاع على التليفزيون المصري: «ياسمين عبدالعزيز دعمتني وساندتني أثناء المشاركة في المسلسل».

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وتابع: «الحب في حد ذاته عامل نجاح، سواء أكان للرجل أو المرأة، وحبي لياسمين كان سبباً لنجاحي في المسلسل، وتربطني بياسمين كيميا خاصة؛ فالحب بكل أنواعه بعيدً عن اختزاله في المرأة، شيء مهم جداً للإنسان».

وأوضح أن علاقته بياسمين عبدالعزيز بدأت أثناء عملهما سوياً في أحد الأعمال الفنية معاً؛ مردفاً: «أنا بحب ياسمين عبدالعزيز كفنانة قبل ارتباطي بها أو عملي معها؛ فهي فنانة قوية وقدمت أعمالاً فنية رائعة».

