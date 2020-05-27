شاهد كيف أصبح نجل سميرة سعيد شاباً يافعاً بإحدى صوره

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نشرت النجمة سميرة سعيد صوراً لها برفقة نجلها (شادي) عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة تويتر.
وظهرت الديفا وهي تتنزه في أحد المراكب على البحر وعلقت على الصور قائلة: (يوم هادئ مع شادي.. في انتظار غد أفضل).
وجاءت التعليقات إيجابية من محبيها ومتابعيها، كما أنهم أُعجبوا بنجلها شادي، الذي أصبح شاباً يافعاً ومرافقاً لها في كافة تنقلاتها.
وكانت الديفا سميرة سعيد شاركت مؤخراً في أوبريت (أنت أقوى)، والذي كان بمثابة رسالة من مصر للعالم في ظل أزمة وباء كورونا برفقة تامر حسني وصابر الرباعي وكارول سماحة وعدد كبير من نجوم الوطن العربي، وكتب كلماته الشاعر مدحت العدل ولحنه عمرو مصطفى.
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