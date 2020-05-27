مخرج مسلسل لعبة النسيان يجري اختبار كورونا بعد مخالطته لرجاء الجداوي وهذه هي النتيجة

قال المخرج أحمد شفيق إنه أجرى اختبار فيروس كورونا، بعد مخالطته للفنانة رجاء الجداوي التي أصيبت مؤخراً، حيث أنهما كانا معاً بكواليس تصوير مسلسل “ لعبة النسيان”، الذي يخرجه شفيق وتشارك في بطولته رجاء الجداوي.

وأكد أن نتيجة الاختبار جاءت سلبية، حيث أبلغه المستشفى الذي أجرى به التحليل بالنتيجة، والتي خلت من الفيروس.

وأوضح شفيق أن الاختبار قد أجراه على نفقته الخاصة، فبعدما علم بخبر الفنانة رجاء الجداوي، توجه إلى إحدى المستشفيات الخاصة لإجراء المسحة التي دفع كافة تكاليفها من ماله الخاص.

يذكر أن مسلسل لعبة النسيان من بطولة دينا الشربيني وأحمد داود ورجاء الجداوي، وتأليف تامر حبيب، وإخراج أحمد شفيق.

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