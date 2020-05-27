ديميت أوزدمير: الرجال العرب جذابون للغاية

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - شبهت النجمة التركية ديميت أوزدمير الرجال العرب بنظرائهم الأتراك حيث قالت إنها تحب أشكالهم الخارجية وملامحهم.

وأضافت ديميت البالغة من العمر 28 عامًا: "الرجال في الشرق العربي يشبهون جدًا الرجال في تركيا، يتمتعون بملامح مشابهة، ربما لأننا من حضارات قريبة وننتمي لنفس الديانة".

كما قالت: "أجد الرجال العرب جذابين للغاية ويمتلكون مواصفات متميزة عن غيرهم من الأوروبيين والأميركيين".

وترى ديميت أن الجمال يبقى أمرًا نسبيًا وأن الأهم بالنسبة إليها هي الصفات الداخلية التي قالت إنها "يجب أن تكون شبه مثالية، لأعجب بأي رجل أمامي".

يشار إلى أن ديميت تتمتع بشعبية عالية في الدول العربية، وتُشتهر بدور "سنام" بطلة مسلسل "الطائر المبكر"، وكذلك دور أسيا في مسلسل "رائحة الفراولة".

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وبدأت الفنانة حياتها المهنية من خلال المشاركة في فريق رقص المغنية "بانجو" بعدها شاركت في كليب غنائي مع المطرب مصطفى صندل. وكان مسلسل سأعطيك سراً عام 2013 أول تعارف حقيقي بينها وبين الجمهور.

من جهة أخرى، أكدت النجمة التركية بطريقة غير مباشرة مؤخرا أن علاقتها مع زميلها جان يامان متوترة وأنهما لا يتواصلان معا.

ديميت قالت إنها لا تتصل بجان ولا يتصل بها، مضيفة: "لا أفهم لمَ علينا التواصل مع بعضنا وما الدافع لحدوث أي اتصال بيننا؟ نحن صديقان لكن حتى الأصدقاء لا يتواصلون أحيانًا لأسابيع طويلة".

وأوضحت أيضا بانفعال واضح في سياق ردها على سؤال لأحد المتابعين: "تعاملوننا وكأننا حبيبان، مع أننا قلنا وعدنا عشرات المرات إننا لا نحب بعضنا، وطالبنا منكم ألا تتدخلوا بحياتنا الشخصية، ما علاقتكم بنا؟ لكنكم لم تسمعوا".

وأضافت ديميت: "ألتزم الحجر المنزلي ولا أرى أحدًا من أصدقائي حتى أمي وأبي اللذين اشتقت لهما كثيرًا، أما جان فلا أعرف شيئًا عنه مطلقًا".