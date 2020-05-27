شكرا لقرائتكم خبر عن عملت أحلى أدوارها.. محمد إمام يشيد بأداء ياسمين رئيس فى فيلم لص بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد النجم محمد عادل إمام عن أداء الفنانة ياسمين رئيس، خلال فيلمه الأخير "لص بغداد"، مؤكدا أنها أدت واحدا من أفضل أدوارها، كما عبر عن استمتاعه بالعمل معها.



كواليس لص بغداد

ورد إمام على تغريدة أحد المعجبين بالفيلم، الذى قال فيها: "ياسمين رئيس.. بسمع الاسم ده من فترة، لكن أول مرة أشوفها فى فيلم لص بغداد، إيه الطعامة دى يا شيخة، جمال وحضور وخفة دم ورخامة 4×1.. رخامة فى الدور يعنى علشان رغاية بس"، ليرد إمام: "فعلاً ياسمين كانت عاملة دور من أحلى أدوارها.. واستمتعت جداً بالشغل معاها".



محمد إمام

وكان النجم محمد إمام كشف عن مفاجأة لجمهوره بمناسبة عيد الفطر المبارك، تتمثل فى توفير نسخة من فيلم "لص بغداد" على جميع مواقع الأفلام للتحميل والمشاهدة بجودة عالية.

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ونشر إمام صورة له عبر حسابه الشخصى بموقع الصور إنستجرام، وكتب: "بمناسبة العيد، فيلم لص بغداد حالياً على مواقع الأفلام". وكسرت إيرادات فيلم "لص بغداد" من بطولة محمد إمام وفتحى عبد الوهاب، حاجز الـ32 مليوناً فى شباك تذاكر موسم إجازة منتصف العام الدراسى، وذلك منذ انطلاق عرضه يوم الأربعاء 22 يناير الماضى.

والفيلم بدأ عرضه فى جميع الدول العربية وأمريكا وكندا، بدءًا من يوم 29 يناير الماضى، وكان محمد إمام ومحمد عبد الرحمن قد افتتحا الفيلم فى مدن دبى والأردن، واحتفلا مع الجمهور بعرض الفيلم.

فيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام، فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، أحمد رزق الذى يظهر كضيف شرف على الأحداث، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى وتدور أحداثه فى إطار أكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية، حول مغامرة كوميدية تقع عندما يهم أبطال الفيلم البحث عن كنز مفقود، الفيلم من إنتاج سينرجى فيلمز.

"لص بغداد" يسجل التعاون الثانى بين "سينرجى فيلمز" ومحمد إمام بعدما قدما سوياً فيلم "ليلة هنا وسرور" العام قبل الماضى وحصد أكثر من 35 مليون جنيه، وشارك فى بطولته ياسمين صبرى وفاروق الفيشاوى ومحمد عبد الرحمن وبيومى فؤاد ومحمد سلام ورحاب الجمل وتأليف مصطفى صقر ومحمد عز وإخراج حسين المنباوى.