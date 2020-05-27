شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة توجه رسالة لتوأمها على وآدم بمناسبة عيد ميلادهما.. اعرف قالت إيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة أصالة نصري على توجيه رسالة لتوأمها على وآدم، بالتزامن مع احتفالها بمناسبة عيد ميلادهما التاسع، والذي احتفلا به بالأمس، خلال أجواء عائلية، وقد نشرت أصالة صورتها وهي تتوسط توأمها من خلال حسابها على موقع إنستجرام، وعلقت علي الصورة: "كل سنة وإنتوا سالمين يا أغلى ما عندي.. اليوم عمري وروحي بيصيروا تسع سنين.. أجمل هدية من رب العالمين.. الله يحفظهم ويحفظ ولاد الناس الطيبين".



اصالة

وما أن نشرت النجم أصالة الصورة مع أبنائها حتى تفاعل معها متابعوها ممن حرصوا على تهنئتها بتلك المناسبة، وهنأوا أبناءها.. وكانت شام الذهبى، ابنة الفنانة أصالة، قد نشرت بالأمس صورا وفيديو عبر ستورى علي حسابها تضمن كيفية احتفالهم بعيد ميلاد على وآدم، وعلقت قائلة: "9 سنوات من السعادة.. طعمي الأول للأمومة.. علي وآدم أنتم الحياة"، فيما علقت الفنانة أصالة: "الله يحفظكم كلكم ويعطيكم أحلى أيّام ويكرمكم بالنّاس الطّيبين المُحبّين الصادقين يانور حياتي أنتوا".

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وفى سياق آخر أعربت النجمة أصالة عن سعادتها لمشاركتها فى مسلسل "الاختيار" من خلال الأغنية التى غنتها فى الحلقة الأخيرة من العمل، حيث قامت بنشر فيديو الأغنية عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، وعلقت على الفيديو قائلة: "تشرّفت اليوم وكثيراً سَعدتّ.. باختيار صوتي ليكون في ختام هذا العمل العظيم.. الّذي يجسّد تفاصيل حياة الأبطال العِظام.. وقدّ كان لجميع الحكايا أكبر أثرٍ في وجداننا.. فكمّ هي غالية حياة شباب مثل الورد ذهبت لكي ينعم باقي البشر بالأمان.. حياتهم كانت فداء لحياتنا.. وفي كلّ رجل منهم آلاف الرّجال.. لأنّ هذا الشّرف لايناله إلّا أحبّاء الله".