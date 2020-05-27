مؤلفة “هاري بوتر” تنشر قصة خيالية مجانية على الانترنت للأطفال المحجورين

متابعة بتجـــــــــرد: كشفت الكاتبة ج. ك رولينغ مؤلفة سلسلة “هاري بوتر” الشهيرة، عن مبادرة مميزة من قبلها للأطفال المحجورين بسبب كورونا وهي إطلاق تسلسلاً مجانياً على الإنترنت لقصة كتبتها لأطفالها قبل 10 سنوات.

وبحسب وكالة “رويترز”، ستطلق الكاتبة البريطانية ج. ك رولينغ قصة “ذي إيكاباغ” للأطفال مجاناً وستنشر أول فصلين من القصة على موقع “ذي إيكاباغ.كوم” هذا الأسبوع مع إصدار 34 فصلاً إضافيا كل يوم من أيام الأسبوع حتى 10 تموز/يوليو.

وتدور أحداث هذه القصة في مكان خيالي وهي موجّهة في المقام الأول إلى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين السابعة والتاسعة.