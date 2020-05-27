راغب علامة إلى جانب دوا ليبا في هذا الحدث العالمي

يستعد السوبرستار راغب علامة للمشاركة الى جانب النجمة العالمية دوا ليبا وكاران جوهر وسونان كابور وعدد من أشهر نجوم الغناء في العالم بالحفل الخيري “OneHuManity ” أو “OHM Live” يوم الجمعة الواقع في 29 مايو الجاري وذلك في محاولة لجمع الأموال لجهود التصدي لفيروس كورونا المستجد.

و”OneHuManity” هو حدث عالمي سيبث مباشرة على الهواء مباشرة وعبر منصات مختلفة بما في ذلك يوتيوب، فايسبوك، تيك توك، وعلى ohm.constellation.art، بالإضافة إلى قنوات تلفزيونية حول العالم. ويتميز الحفل بالعروض والمقابلات واستعراض لبعض القصص التي تبعث الأمل.

وكان “علامة” قد أطل بمناسبة عيد الفطر في حلقة تلفزيونية استثنائية عبر شاشة MTV والتي تميزت بالأجواء المميزة. لقراءة الخبر خاص- راغب علامة وعائلته في سهرة العيد ضحك ولعب وجد وحب