فن ومشاهير

راغب علامة إلى جانب دوا ليبا في هذا الحدث العالمي

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Patricia 0 تبليغ

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May 27, 2020

يستعد السوبرستار راغب علامة للمشاركة الى جانب النجمة العالمية دوا ليبا وكاران جوهر وسونان كابور وعدد من أشهر نجوم الغناء في العالم بالحفل الخيري “OneHuManity ” أو “OHM Live” يوم الجمعة الواقع في 29 مايو الجاري وذلك في محاولة لجمع الأموال لجهود التصدي لفيروس المستجد.

و”OneHuManity” هو حدث عالمي سيبث مباشرة على الهواء مباشرة وعبر منصات مختلفة بما في ذلك يوتيوب، فايسبوك، تيك توك، وعلى ohm.constellation.art، بالإضافة إلى قنوات تلفزيونية حول العالم. ويتميز الحفل بالعروض والمقابلات واستعراض لبعض القصص التي تبعث الأمل.

وكان “علامة” قد أطل بمناسبة عيد الفطر في حلقة تلفزيونية استثنائية عبر شاشة MTV والتي تميزت بالأجواء المميزة. لقراءة الخبر خاص- راغب علامة وعائلته في سهرة العيد ضحك ولعب وجد وحب

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