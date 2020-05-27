داليا مبارك وعايض يوسف يشعلان حفلاً إلكترونيًا.. والجمهور يشبهه بالعرس

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - دخلت المطربة السعودية داليا مبارك دائرة اهتمام الجمهور خلال الساعات الماضية وذلك عقب إحيائها حفلًا غنائيًا عبر تقنية "البث المباشر" على موقع "يوتيوب" برفقة مواطنها المغني عايض يوسف، حيث ألهبا حماس الجمهور بتقديم مجموعة متميزة من الأغاني، حتى أصبح اسم داليا مبارك بين قائمة الأكثر تداولًا بين المتابعين على منصات التواصل الاجتماعي.

ودشّن المتابعون وسم #داليا_مبارك ليعبروا من خلاله عن إعجابهم بالحفل وبأدائها المتميز خاصة وأن الحفل جاء تزامنًا مع طرحها أغنية "كذا ممكن"، ما جعل الجمهور يستدعي كلمات الأغنية أيضًا للتعبير عن حبهم لها وإعجابهم بالحفل الذي بسببه تمكنت داليا مبارك من تصدر حديث السوشيال ميديا.

وقدمت داليا مبارك خلال الحفل أغنية رفعت من أسهم حديث الجمهور عنها وهي "خانات الذكريات" للمطربة أصالة نصري، والتي أكد المغردون أنها أدتها أفضل من أصالة، الأمر الذي نال إعجاب داليا مبارك وأعادت تغريد الأغنية وتعليق المتابعة عبر حسابها في "تويتر".

وتفاعلت داليا مبارك مع المتابعين وأشادت بمن يجلسون في المنازل لمتابعة حفلها كما أشادت بالفرقة الموسيقية التي عاونتها في الحفل، حيث أظهر مقطع فيديو لها تقول فيه: "عاش الشباب عاشوا.. عاش اللي يجلسون في البيت"، والفيديو شاركته متابعة وعلقّت عليه بالقول: "بث يسعد الخاطر ويرد الروح".

ووصف أحد المتابعين حفل داليا مبارك وعايض يوسف بأنه يشبه حفلات الأعراس التي تشهدها المملكة، حيث كتب أحد الحسابات قائلًا: "أفضل ثنائي غنائي على الساحة البث يونس كأني بعُرس #داليا_مبارك #عايض_يوسف".

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ومؤخرًا خرجت داليا مبارك عن صمتها وردت على إحراج الإعلامي الكويتي عبد الله الطليحي لها بعدما قال عن بدايتها الفنية إنها كانت تعمل "طقاقة" بالأعراس بالمملكة العربية السعودية، موضحة أنها لا تتحدث عن أحد لا يعنيها كونها ابنة السعودية وتعبر عن واجهة بلادها.

وبيّنت داليا مبارك في مقابلة مع الإعلامي الكويتي علي النجم عبر تقنية "البث المباشر"، على موقع "إنستغرام"، أنها تعمل بأصلها وأنها في مكانة تجعلها لن تنزل لهذا المستوى من الحوار.

وقالت داليا مبارك: "لا أحب أن أتكلم عن أحد لا يعنيني أنا بنت السعودية وبنت كل بيت بالسعودية وكل أم سعودية أمي وكل أب سعودي أبوي وكل عيال السعودية إخواني .. اليوم أنا واجهة أنا اليوم مثل".

وأضافت المطربة السعودية قائلة: "لما ينغلط عليّ مو مشكلة خليني أبتسم وأنهي الحوار بطريقة لطيفة ولا أغلط ولا أوصل للغلط لأنو كل واحد بيعمل بأصله وبتربيته ومعدنه وكل شيء"، مختتمًة: "كلنا نعرف نرد بس أنا لقيت نفسي في مكان ما أقدر أنزل لهالمستوى من الحوار والرد".