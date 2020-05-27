أصالة نصري تكشف عن شيئان حرصت أن تبعدهما عنها ولم تستطع

يستعد المطرب فضل شاكر للمشاركة في موسم عيد الفطر المبارك بطرح أغنية جديدة تحمل عنوان "غيب"، وذلك في آخر أيام العيد.

ونشر "فضل" صورة ترويجية للأغنية الجديدة، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلق عليها قائلًا: "غيب قريبًا وهي من كلمات محمد الرفاعي ألحان وليد سعد توزيع أحمد إبراهيم".

وانتهى النجم الكبير من تسجيل أحدث أعماله الغنائية الجديدة، وذلك بأحد أستديوهات لبنان، ويقوم الآن بأعمال المكساج الخاصة بالأغنية، قبل طرحها خلال الفترة المقبلة.

وطرح فضل شاكر، مؤخرا، أغنية سينجل بعنوان "بتوحشيني"، من كلمات محمد رفاعي، وألحان وليد سعد، وتوزيع الموسيقى علي أباظة.

والجدير ذكره أن فضل شاكر ينتظر تقديم ديو فني مع نجله محمد، حيث قام باختيار الأغنية على أن يقوم بتسجيلها خلال الفترة المقبلة.

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