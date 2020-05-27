شكرا لقرائتكم خبر عن "أنا مش عارفنى أنا توهت منى " بن أفليك يفقد لقب ال sugar daddy والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت عدسات المصورين بموقع الديلي ميل النجم بن أفليك بصحبة خطيبته أنا دي أرماس أثناء قيامهما بجولة لتمشية الكلاب، وظهر أفليك وكأنه أصغر في السن، حيث قام بصبغ شعر ذقنه وهو ما منحة إطلاله أصغر من سنه حيث أتم ال ٤٧ عاما ليفقد بذلك تصنيف ال sugar daddy الذي وضعه فيه جمهوره بعدما تغير شعر ذقنه ورأسه للأبيض مع تقدمه في العمر تاركا قائمة ال sugar daddy لجورج كلوني وغيره من النجوم ممن زادهم الشعر الأبيض جاذبية ووسامة.

وكان النجم بن أفليك قد احتفل بعيد ميلاد حبيبته أنا دي أرماس ال 32 مؤخرا وذلك في منزل معزول بمنطقة صحراوية، ونشرت أنا عدد من صور الاحتفال حيث أحضرأفليك تورتة من الشكولاتة وملأ المنزل بالبالونات الملونة.

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وكان بن أفليك، خرج عن النص في تعليمات السلامة التي أوصت بها مراكز مكافحة الأمراض الوقائية بضرورة ارتداء القناع الطبي اثناء الخروج في الشوارع لتغطية منطقة الوجه والأنف والفم لعدم الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19”٫ إلا أنه ظهر في وقت سابق في صورة جديدة التقطتها عدسات المصورين، أثناء تواجده في شوارع لوس أنجلوس الأمريكية بصحبة صديقته الممثلة العالمية آنا دي أرماس، وهو يرتدي القناع الطبي للوقاية من الفيروس، ولكن يقوم بتدخين السجائر خلف القناع.

يذكر أن آخر أعمال أفليك كان فيلم The Way Back، من إنتاج شركة Warner Bros، من بطولة جانينا جافانكار، ميكايلا واتكينز، ماثيو جلاف، هايز ماك آرثر، إنكا كيتون، دافنشى، تود ستاشويك، راشيل كاربانى، مارلين فورتى، ملفين جريج، جلين تورمان، ت.ك. كارتر، جيريمى راتشفورد.