شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. هل يتبرع توم هانكس مرة أخرى بالدم لمواجهة كورونا.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر نجم هوليوود توم هانكس عدة صور له عبر حسابه على موقع إنستجرام، أقلقت جمهوره ومتابعيه على حالته الصحية، وذلك بعدما كشفت تلك الصور عنه أثناء نقل دم إلى يديه، وعلق على الصور بكتابة: "Plasmatic on 3! 1,2,3 PLASMATIC! Hanx"، وهي الصور التي ما أن انتشرت حتى تكهن البعض أن النجم الشهير بخير ويستمر في التبرع بالدم مرة أخرى بعدما تعافيه من فيروس كورونا، ويأتي هذا بعد فترة من تبرعه بالدم بصحبة زوجته.

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وكان النجم توم هانكس قد تبرع هو وزوجته الممثلة ريتا ويلسون بدمائهما من أجل تطوير لقاح لفيروس كورونا، وأعرب هانكس عن رغبته في تسمية أي لقاح ينتج من العمل على الدم الذي تبرع به باسم Hank-ccine.



توم هانكس 1



توم هانكس

وقد ذكرت تقارير إخبارية قبل أيام أن توم هانكس تبرع هو وزوجته الأسبوع الماضى بالدم والبلازما لأبحاث تقام حول علاج أو مصل لفيروس كورونا، حيث من المقرر أن تحمل أجسادهما الأجسام المضادة للفيروس، حيث أصيبا الشهر الماضى خلال تواجدهما في أستراليا لتصوير أحد الأعمال السينمائية.

وكان الممثل الأمريكى الشهير توم هانكس تفاصيل اللحظات الصعبة التى عاشها خلال إصابته وزوجته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وأعلن هانكس، البالغ من العمر 63 عاما، مارس الماضى، أنه وزوجته الممثلة ريتا ويلسون، أصيبا بالفيروس أثناء وجودهما فى أستراليا لتصوير فيلم، وتعافيا فى وقت لاحق، حيث قال توم هانكس، فى برنامج تليفزيونى، إنه عانى من آلام شديدة، لكن التجربة الأصعب كانت من نصيب زوجته التى عانت أكثر منه، مشيرًا إلى أنه كان يشعر بآلام شديدة بالجسم، ويعانى من الإعياء والحمى، لكن زوجته، الممثلة ريتا ويلسون، كانت تعانى من ارتفاع أكبر فى درجة الحرارة، وفقدت الإحساس بالتذوق والشم.