شكرا لقرائتكم خبر عن هل قررت كلو كاردشيان الكشف عن علاقتها العاطفية بوالد أبناء شقيقتها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قامت النجمة العالمية كلو كاردشيان بالاحتفال بعيد ميلاد نجم تليفزيون الواقع سكوت ديسيك وهو والد أبناء شقيقتها النجمة كورتني كاردشيان .

فقد نشرت كلوي كاردشيان البالغة من العمر ( 35 عاما ) على صفحتها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي الشهير "إنستجرام " عدة صور تجمعها بسكوت ديسيك خلال عدد من المناسبات والاحتفالات والسهرات الخاصة ، إضافة إلى عدد من صورهم خلال استمتاعهما معًا بوقتهما المميز خلال النزهات وهو ما جعل الكثيرين يتوقعون أن كلو تريد أن تكشف بهذه الصور عن علاقتها الغرامية و قصة حبها بسكوت ديسيك بشكل غير مباشر.

و قد حصدت الصور 2.8 مليون إعجابًا خلال 5 ساعات فقط من نشر الصور التي علقت كلو عليها وكتبت : " الحياة مملة جدا بدونك.. شكرا لك لأنك " أخ " عظيم .. وتحياتي لك وأنا أصلي لكي يكون عامك هذا مليء بالسحر ..أنت تستحق الافضل فقط .. و في الحقيقة فنحن لدينا الكثير من الحياة للعيش كعائلة معا إلى الأبد .. أحبك منذ وقت طويل ".

وهي الكلمات التي أثارت تشتت تفكير البعض حيث كتبت كلو في بداية كلامها أنه " أخ " لتنهي بعبارة أنها تتمني ان تعيش معه كعائلة وأنها تحبه منذ فترة ، وكأنها كلمات اختيرت بدقة بهدف إثارة الفضول والجدل وإلقاء الضوء علي علاقتهما .