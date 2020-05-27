شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تصدرها جوجل.. معلومات عن المذيعة الراحلة شيرين جمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدرت الإعلامية شيرين جمال، مؤشرات البحث بجوجل وذلك بعد الإعلان عن خبر وفاتها نتيجة حادث سير، الثلاثاء، على الطريق الدائري في القاهرة، وفى السطور التالية إليكم أبرز المعلومات عن المذيعة الراحلة:

- رحلت بعد شهرين من وفاة والدتها التي توفيت قبل شهرين ودخلت فى حالة اكتئاب، إذ كتبت على حسابها على فيس بوك: "رحلتِ عنى يا أمى ورحل معكِ كل شىء".

- وتخرجت من كلية الإعلام قسم الإذاعة والتلفزيون جامعة القاهرة، وعملت كمذيعة اقتصاد لدى فضائية البغدادية منذ ال 20 نوفمبر عام 2010 وحتى يناير عام 2013.

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- شاركت في أعمال إنسانية وخيرية وتوعوية، وشاركت مؤخراً في حملة للتوعية بفيروس كورونا وكيفية الوقاية منه.

- أجرت عملية جراحية قبل وفاتها قدمت برنامج على خطى الحبيب الذى بث على قناة القاهرة.

كانت مذيعة الاقتصاد شيرين جمال، قد رحلت عن عالمنا، إثر تعرضها لحادث سير، وذلك بعد مرور شهرين على وفاة والدتها.