شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور .. سامح حسين ساحر بواسطة تيك توك وشاى العصارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد الفنان سامح حسين واحدا من أكثر الفنانين تفاعلاً مع جمهوره عبر السوشيال ميديا، وتحديداً من خلال تطبيق تيك توك، مثلما يظهر خلال الفترة الأخيرة، وهو الأمر الذى بدا جلياً من خلال فيديو نشره مؤخراً علق عليه بكتابة : "شاي العصاري"، وهو الفيديو الذى ظهر خلاله أثناء صب الشاي من براد قديم داخل كوب ماء .



سامح حسين

وكان شارك الفنان سامح حسين متابعيه وجمهوره عبر تطبيقى "تيك توك" و"إنستجرام"، فيديو أثناء محاولاته صنع "كحك العيد"، مع بنتيه وزوجته، حيث نشر سامح فيديو وهو يقف فى المطبخ مع بنتيه، وأمامه "المقادير" لإعداد الكحك، قائلا: "كل سنة وانتوا طيبين.. احنا قررنا السنادى إن احنا نعمل كحك العيد فى البيت ومعاكم مريم وفاطمة والمدام هى اللى بتصور"، ليقوم بعدها بإعداد الكحك، ووضع المقادير على بعضها البعض بمساعدة بنتيه، حتى نجحوا فى النهاية من عمل كحك العيد.

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سامح حسين اعتاد فى الآونة الأخيرة أن يتفاعل مع الجمهور سواء فى إنستجرام، أو تيك توك، ويقضى الفنان سامح حسين وقت فراغه محاولا القضاء على الملل، وفراغ العزل بسبب كورونا، فى المنزل، حيث ينشر سامح حسين يوميا فيديو أو أكثر على "تيك توك"، معتمدا على خفة دمه، وأيضا أحيانا تظهر معه ابنتيه.