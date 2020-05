شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو..ليدي جاجا وإريانا جراند فى صدارة قائمة أفضل 20 أغنية بإنجلترا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن تعاون النجمة العالمية ليدي جاجا مع المغنية الشهيرة إريانا جراند في أغنية " Rain On Me " و الذي تم من خلاله اطلاق الفيديو كليب الخاص بها مؤخرا ، بمثابة وثيقة للنجاح ، فقد استطاعت أغنية " Rain On Me " أن تتصدر قائمة أفصل 20 أغنية في إنجلترا و ذلك بعد 48 ساعة فقط من إطلاقها ، وهوالخبرالذي كشفه موقعي " بيلبورد " و" ميوزيك شارت " ، فقد حققت الاغنية 7000 مرة مبيعات علي الرسم البياني .

وأغنية "Rain On Me" هي واحدة من أغنيات البوم ليدى جاجا الجديد "Chromatica" و المقرر أن يتم إطلاقه فى 29 مايو الجارى وسط ترقب الكثير من محبي و عشاقي ليدي جاجا من المعنيين بالموسيقي والغناء .

كلمات إحدي مقاطع أغنية" " Rain On Me

[Verse 1: Lady Gaga]

I didn't ask for a free ride

I only asked you to show me a real good time

I never asked for the rainfall

At least I showed up, you showed me nothing at all

[Pre-Chorus: Lady Gaga]

It's coming down on me

Water like misery

It's coming down on me

I'm ready, rain on me

[Chorus: Lady Gaga]

I'd rather be dry, but at least I'm alive

Rain on me, rain, rain

Rain on me, rain, rain

I'd rather be dry, but at least I'm alive

Rain on me, rain, rain

Rain on me

[Post-Chorus: Lady Gaga & Ariana Grande]

Rain on me

Mmm, oh yeah, baby

Rain on me

[Verse 2: Ariana Grande]

Livin' in a world where no one's innocent

Oh, but at least we try, mmm

Gotta live my truth, not keep it bottled in

So I don't lose my mind, baby, yeah