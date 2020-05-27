فيديو..ليدي جاجا وإريانا جراند فى صدارة قائمة أفضل 20 أغنية بإنجلترا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن تعاون النجمة العالمية ليدي جاجا مع المغنية الشهيرة إريانا جراند في أغنية " Rain On Me " و الذي تم من خلاله اطلاق الفيديو كليب الخاص بها مؤخرا ، بمثابة وثيقة للنجاح ، فقد استطاعت أغنية " Rain On Me " أن تتصدر قائمة أفصل 20 أغنية في إنجلترا و ذلك بعد 48 ساعة فقط من إطلاقها ، وهوالخبرالذي كشفه موقعي " بيلبورد " و" ميوزيك شارت " ، فقد حققت الاغنية 7000 مرة مبيعات علي الرسم البياني .
وأغنية "Rain On Me" هي واحدة من أغنيات البوم ليدى جاجا الجديد "Chromatica" و المقرر أن يتم إطلاقه فى 29 مايو الجارى وسط ترقب الكثير من محبي و عشاقي ليدي جاجا من المعنيين بالموسيقي والغناء .
كلمات إحدي مقاطع أغنية" " Rain On Me
[Verse 1: Lady Gaga]
I didn't ask for a free ride
I only asked you to show me a real good time
I never asked for the rainfall
At least I showed up, you showed me nothing at all
[Pre-Chorus: Lady Gaga]
It's coming down on me
Water like misery
It's coming down on me
I'm ready, rain on me
[Chorus: Lady Gaga]
I'd rather be dry, but at least I'm alive
Rain on me, rain, rain
Rain on me, rain, rain
I'd rather be dry, but at least I'm alive
Rain on me, rain, rain
Rain on me
[Post-Chorus: Lady Gaga & Ariana Grande]
Rain on me
Mmm, oh yeah, baby
Rain on me
[Verse 2: Ariana Grande]
Livin' in a world where no one's innocent
Oh, but at least we try, mmm
Gotta live my truth, not keep it bottled in
So I don't lose my mind, baby, yeah
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