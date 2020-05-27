أحمد صلاح حسنى يدعو لـلكابتن محمود سعد.. وأحمد زاهر: يقوم بالسلامة يا رب

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجه النجم أحمد صلاح حسني بالدعاء إلي الكابتن محمود سعد مدرب ونجم نادي الزمالك السابق والمدير الفنى للجبلاية، وذلك من خلال حسابه علي موقع تويتر عبر تدوينة قال فيها : "ربنا يشفي الكابتن محمود سعد ويطلع بألف سلامه و يشفي يا رب كل مريض محتاج للدعاء"، وهي التدوينة التي قابلها الكثيرون بالدعاء له، ومنهم النجم أحمد زاهر الذى كتب هو الآخر : "يقوم بالسلامة يا رب العالمين"



زاهر يرد على احمد صلاح حسنى

ويأتي ذلك فى الوقت الذى ينتظر فيه كابتن محمود سعد نتيجة التحليل الذى أجراه للوقوف علي حالته، وعما إذا كان مصاب بفيروس كورونا أم لا، وفي نفس الإطار استقر مسئولو اتحاد الكرة على تأجيل عودة الموظفين بصورة طبيعية فى حال خروج عينة اختبار محمود سعد إيجابية وتعقيم مبنى اتحاد الكرة، إلى جانب إجراء اختبارات للموظفين الذين خالطوا المدير الفنى للجبلاية فى الأيام الماضية، أما فى حال سلبية الحالة فسيعود العمل بصورته المعتادة مطلع الأسبوع المقبل، مع وضع العديد من الاحترازات الطبية.

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كما كشف الدكتور محمد سلطان، رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة، أن نتيجة اختبار فيروس كورونا التى أجراها محمود سعد المدير الفنى لاتحاد الكرة من المقرر أن تظهر مساء اليوم أو غداً على أقصى تقدير، مؤكداً أن محمود سعد عقب رؤيته أمس تحسنت حالته الصحية متمنياً أن تخرج النتيجة سلبية.

أيضاً حرص وزير الشباب والرياضة أشرف صبحى على الاطمئنان على محمود سعد المدير الفنى لاتحاد الكرة بعد إجراء اختبار فيروس كورونا أمس بعد الاشتباه فى إصابته بعد تعرضه لوعكة صحية، كما أرسل شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأولمبى رسالة للاطمئنان على صحة محمود سعر.